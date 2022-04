Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de abril de 2022, p. 29

La aprobación de proyectos del presupuesto participativo por las alcaldías ha generado diversas inconformidades, las cuales han llevado a vecinos a interponer medios de impugnación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM).

En la alcaldía Tlalpan se impugnó un proyecto en la colonia Nueva Oriental Coapa-Ex Hacienda Coapa que busca la construcción de un paso peatonal de concreto y que implica la tala de árboles con la justificación de que todos tienen plaga , lo cual, relataron los promoventes, es falso.

Es evidente que no se hizo un estudio de campo, porque es completamente inviable, no todos los árboles tienen plaga, no hay pruebas de eso, (...). Muchos de esos árboles tienen más de 40 años y siguen con su función de fotosíntesis .

En San Juan Tepepan, Xochimilco, se impugnó un proyecto que implica única y exclusivamente el rencarpetado del fraccionamiento Misiones de la Noria, que es cerrado al público, por lo que los inconformes consideraron que el recurso no tendría un impacto significativo para el resto de la ciudadanía.

Para los colonos, la alcaldía a cargo de José Carlos Acosta ha sido omisa en realizar los trabajos de mejoramiento en la unidad habitacional, por lo que debe ser atendida de manera específica y no a costa del presupuesto participativo que busca beneficiar a más personas.