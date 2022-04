Falta ver si tiene esa facultad motu proprio sin el acuerdo del pleno. No es lo mismo concluir que no es inconstitucional la LEI a que no es verificable si su operación y contenido afectan intereses y actores específicos que arreciarán la promoción de amparos.

La LEI es constitucional, votaron cuatro de los 11 integrantes del pleno de la SCJN, mientras que siete dijeron que es inconstitucional, ya que viola el principio de libre competencia y el derecho al medio ambiente. Basaron sus argumentos en el texto de la reforma peñista de 2013 que está vigente. No olvidemos que hay una multitud de amparos por los otros motivos de afectación que alegan los beneficiarios de la reforma de 2013 algunos de los cuales han logrado la suspensión definitiva con efectos generales; por tanto, la LIE no se puede aplicar hasta que se resuelva el fondo de los juicios de amparo.

La propuesta de reforma modifica la manera de operar la generación, transmisión, distribución, suministro y comercialización del sistema eléctrico nacional. Se busca que la CFE se fortalezca financieramente al permitirle aumentar su volumen de producción y participación en el mercado de electricidad, retomando el Estado el control estratégico del sector. Se mantendrá la participación de empresas privadas tanto en el sector eléctrico como de hidrocarburos pero será a través de Petróleos Mexicanos y CFE lo que tomarán como prioridad las necesidades de consumo y generación de valor de las empresas. El Estado se reserva la explotación del litio. Ya se verán los resultados.

El otro gran triunfo ya anunciado es el del ejercicio de revocación de mandato realizado hace dos días tras un prolongado y desgastante debate con el Instituto Nacional Electoral (INE). El mérito central del actual gobierno es haber promovido su regulación constitucional y legal.

Hasta ahí se pudo dejar el alcance democrático. Sin embargo, a contrario sensu, se autopromovió su puesta en práctica recurriendo incluso a presiones del pasado. Como define la ley, se origina en la pérdida de confianza hacia el Presidente de la República, cuestión que no aparece en la agenda ciudadana mayoritaria y la oposición no tiene la fuerza para impulsarlo. En efecto, se destacó que es la primera ocasión en que un titular del Ejecutivo federal somete su mandato al escrutinio público para continuar su gestión hasta el final del periodo por el que fue elegido. Se formó una asociación para reunir 11 millones 97 mil 960 firmas entregadas al INE para lograr su realización, la cual requiere 40 por ciento de participación del padrón nacional electoral para ser vinculante. Se preguntó: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esta expresión alterna aludió a la ratificación que no se incluye en la regulación. Los resultados, aún preliminares, muestran una abrumadora mayoría de alrededor de 16 millones que participaron en favor de que no se le revoque.

Hoy Andrés Manuel López Obrador, con todo y contradicciones, tiene tanta fuerza y aceptación como la semana anterior.