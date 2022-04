Revilla profundizó aún más: López Obrador ha denunciado a una empresa (en alusión a Iberdrola) que está ahí y que colocó de asesor a un ex presidente del gobierno de México (en referencia a Felipe Calderón). Eso en España lo vemos como normal y no lo es. No es normal que 172 altos políticos de España estén en el sector del gas, de las eléctricas y del petróleo con el único bagaje de haber sido alguien en política y probablemente de haber hecho favores para influir a fin de crear el oligopolio que tenemos todos y que pagamos todos .

Al ser cuestionado por la postura de López Obrador respecto a las multinacionales españolas, Revilla expuso: López Obrador es un hombre honrado, bien intencionado y que hace una política para un país con 50 millones de pobres, que está intentando mejorar las cosas y que ha criticado, también con razón, que algunas empresas españolas ahí (en México) no se han comportado adecuadamente. Antes revisé el listado de las personas que, habiendo sido presidentes del gobierno, ministros, directores generales o secretarios de Estado, han sido contratados por las eléctricas, el gas, las petroleras y la banca. Y son 172 personas. ¡Eso es un escándalo!

Revilla fue el anfitrión de López Obrador en septiembre de 2017 cuando este último viajó a España, en concreto a Cantabria, para conocer el pueblo de uno de sus ancestros. Durante ese viaje se estrechó la relación de amistad que ya tenía con Revilla, un político que no pertenece a ningún partido político tradicional, que dirige su comunidad autónoma gracias a un movimiento ciudadano y que se caracteriza por decir las cosas sin tapujos.

Al consultarle si le habían llamado desde el gobierno para que intercediera con el mandatario mexicano, dada su vieja amistad con él, Revilla confesó que sí. Me han llamado Pedro Sánchez, el secretario de Estado de Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, y esta mañana me ha enviado un mensaje Alberto Núñez Feijóo diciéndome que sería interesante que yo mediara. Yo, por España, hago lo sea, pero sin cargos ni puestos retribuidos, lo único que pido es que, si tengo que viajar, me paguen el boleto de avión en turista .

En opinión de Revilla, el gran error de España fue no tejer una alianza fraternal con los países de América Latina.

“Desde luego que el gran error de España es no haber podido aglutinar a los países que hablan nuestra lengua, lo que más une. Por ejemplo, el problema de Rusia y de Ucrania es de lengua: los prorrusos están con Rusia y los ucranianos, no. La lengua une más que ninguna otra cosa y España ha cometido el error de no haber construido una especie de Commonwealth con esos países. Hay que recomponer esa unión a través de la lengua y México es imprescindible. Creo que el tema es una pequeña cosa de matiz, que desde luego tiene solución.”

Quirino Ordaz llega a España

En medio de este contexto, la embajada de México en España informó de la llegada a la península ibérica de Quirino Ordaz Coppel, ex gobernador de Sinaloa y quien superó los trámites en ambas naciones para fungir como nuevo embajador. Su encomienda será, según instrucciones de López Obrador, trabajar por la unidad entre ambos pueblos.