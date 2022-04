Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 12 de abril de 2022, p. 3

El Instituto Nacional Electoral (INE) calificó la revocación de mandato como exitosa y rechazó acusaciones de que se boicoteó el ejercicio, porque se generaron las condiciones para sufragar. ¿Cuántos de los ciudadanos que no votaron lo hicieron porque no querían avalar las trampas que ocurrieron en las semanas pasadas? A lo mejor muchos de los que no votaron es porque no querían convalidar un ejercicio en donde una y otra vez hubo funcionarios que violaron las leyes , lanzó el consejero presidente Lorenzo Córdova.

En conferencia para evaluar el ejercicio, Córdova reviró que si hubo un boicot aquí es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas. Ahora, ¿vamos a caer en la falacia desde el INE de decir que si hubiera habido más casillas habría habido más participación? Pues no, porque donde tuvimos las casillas cerca, pues votamos quienes quisimos votar. Quienes no quisieron votar, pues no votaron. Ese es un derecho que hay que respetar porque a lo mejor no les interesaba a todos los ciudadanos . Lo que no se vale es decir que es culpa del INE el índice de participación, señaló.

Ante las críticas al desempeño del instituto, los consejeros reivindicaron como un éxito el binomio INE-ciudadanía que permitió sacar adelante este ejercicio de democracia participativa , dijo la consejera Dania Ravel, quien destacó que la principal experiencia de esta jornada fue el recurrente irrespeto al marco legal.

De su parte, Adriana Favela sostuvo que nosotros no boicoteamos absolutamente nada, dimos una muestra palpable de que estábamos actuando conforme a nuestras posibilidades, e hicimos la jornada. Hubo otras personas que no autorizaron el presupuesto que se necesitaba, estuvieron descalificando .

Larga conferencia para confirmar las cifras oficiales: 100 por ciento de las 57 mil 448 casillas se instalaron puntualmente; más de 80 por ciento de las mesas fueron abiertas por los funcionarios insaculados, sin tomar electores de la fila; del total, solamente en 1.08 por ciento se tuvo que sustituir al presidente, es decir, las casillas operaron como lo mandata la ley y a cargo de quien está definido.