Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 12 de abril de 2022, p. 3

La consulta de revocación de mandato fue un éxito completo , participó mucha gente y en su enojo nuestros adversarios –quienes señalan que se obtuvo la mitad de los votos obtenidos en 2018–, no consideran que fue con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas y el boicot del Instituto Nacional Electoral (INE), que no se aplicó para poner casillas en todos lados y hubo municipios en donde no hubo; ¡no pudieron! a pesar de que no estaban de acuerdo; muy lamentable la actitud del INE , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los detractores del ejercicio.

También adujo que se abre una nueva etapa que incide en la democracia participativa. En una amplísima exposición, anunció que su reforma electoral contemplará el voto electrónico para los mexicanos en el exterior y elegir funcionarios electorales confiables. También avizoró que Emmanuel Macron conservará la presidencia francesa con el apoyo de la izquierda que representa Jean-Luc Mélenchon.

Satisfecho por la jornada del domingo, el tabasqueño calificó de éxito completo el proceso. La gente actuó con mucha responsabilidad. Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país, y ahora estamos en una etapa nueva, no sólo de democracia representativa, sino de democracia participativa. Por eso fue un día especial .

En la pantalla instalada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, desgranó la información del INE: de los 16 millones 392 mil ciudadanos, un millón 56 mil se pronunció por la revocación y 15 millones 60 mil 746 por su continuidad, con 99.32 por ciento de las casillas contabilizadas.