o fue el resultado ideal, pero el balance es bueno, sobre todo si se consideran varios factores negativos de la presunta autoridad electoral: la actitud porril y facciosa de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama –quienes trabajan denodadamente en contra de la democracia participativa y, sin decoro alguno, a favor de la derecha–; sólo se instaló una tercera parte de las casillas requeridas, con el agravante de que se ubicaron lo más lejos posible de los votantes; mínima promoción de los comicios por parte del INE, con todo y que la Constitución lo obliga a ello; y que el ejercicio se realizó en Domingo de Ramos, en pleno inició de la Semana Santa, en un país de mochos y de vacacionistas a la primera provocación.

De cualquier forma lo relevante de dicho ejercicio es que fortalece la democracia participativa en un país en el que la ciudadanía está acostumbrada –siempre en beneficio de la clase política parasitaria– a votar por candidatos impuestos por partidos políticos –mayoritariamente impresentables– y sin otra posibilidad legal de soportarles, sin más y durante todo el periodo estipulado en la Constitución, todo tipo de excesos, corruptelas, negocios sucios y, sobre todo, el descarado incumplimiento de lo comprometido en campaña.

Alrededor de 16.5 millones de votos no son pocos, aunque sí insuficientes para que el resultado sea vinculatorio. El resultado pudo ser distinto, porque La Ley Federal de Revocación de Mandato estipula que “la jornada de votación se celebrará el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria (…) que al efecto emita el Consejo General” (del INE), de tal manera que la presunta autoridad pudo seleccionar una fecha más adecuada para la mayor participación ciudadana los comicios, de tal suerte que –sobre todo si viene de Córdova y Murayama–nada raro sería que el Domingo de Ramos forme parte del plan con maña.