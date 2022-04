Recuérdese que Morena y sus aliados no tienen el número suficiente de diputados para la mayoría calificada que el caso requiere. El presidente López Obrador por ello ha tratado de sumar una votación dividida de priístas, apelando al sentido ideológico original del PRI, lo que fue el PRD y ahora Morena.

En ese contexto ha de señalarse que hay razones muy válidas para la pretensión obradorista de cambiar lo acordado por el peñismo en materia eléctrica. Como en otros temas, el aparato gubernamental de alta corrupción, encabezado por el actualmente tan plácido mexiquense, diseñó una reforma energética en general, y eléctrica en particular, para favorecer a grupos empresariales nacionales y extranjeros.

Hoy, el gobierno del presidente López Obrador busca corregir los excesos cometidos por esa pandilla peñista y ha topado con la resistencia de los coaligados de la trampa original, PAN, PRI y PRD-LQQ. En medio está un ingrediente mayor: los intereses contractuales de empresas estadunidenses a las que el gobierno de Joe Biden está defendiendo mediante sombreadas acciones semidiplomáticas y, sobre todo, con el amago de la recurrencia a tribunales internacionales con el tratado comercial norteamericano como justificación judicial.

Y, mientras los opositores al obradorismo siguen voluntariosamente empantanados en una lectura disociada de la realidad respecto a la sucedido el domingo reciente, cuando la llamada 4T confirmó el piso de su voto duro con 15 millones de sufragios a favor de la continuidad del presidente tabasqueño, ¡hasta mañana, con la Fiscalía General de la República dando muestras ya no sólo de TortuGertz, sino de un sospechoso recular en el caso de tres abogados relacionados con el ex consejero jurídico Julio Scherer, contra quienes ya no hubo solicitud de orden de aprehensión por presuntos intentos de extorsión en el caso del litigante de élite Juan Collado!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx