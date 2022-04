L

orenzo Córdova y Ciro Murayama tomaron desquite en su larga confrontación con el presidente López Obrador. No fue instalada una casilla en su pueblo natal, Tepetitán, para que sus paisanos no pudieran votar en el revocatorio. La más cercana estaba a casi 20 kilómetros de distancia, según lamentó el propio Andrés Manuel. Sin embargo, eso es lo anecdótico. Lo grave fue la manipulación que hicieron no instalando el número de casillas necesarias (es una paradoja: el presupuesto del INE es uno de los más cuantiosos de su historia, pero no les alcanzó para las casillas; no quisieron sacrificar sus sueldos y lujos). Con los datos publicados hasta ahora por el INE, puede inferirse que sólo fue instalada una de cada tres casillas en comparación con las que funcionaron en la elección presidencial de 2018. Observadores independientes que saben de números han hecho estos cálculos:

–Si 56 mil 465 casillas captaron 16.5 millones de votos, de haberse instalado las 150,684 de la elección presidencial de 2018 hubieran captado 44 millones de votos.

–Si 56 mil 465 casillas captaron 15 millones 100 mil votos a favor de AMLO, de haberse instalado el mismo número (150 mil 684) que en la elección de 2018 hubieran generado 40 millones de votos a su favor. La cifra sobrepasa los 30 millones de la elección presidencial y los 37 millones de votos necesarios para que el resultado fuera vinculatorio.

Un nuevo partido: el INE