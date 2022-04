Fanatismo y rusofobia… también en el arte

los muchos ejemplos de fanatismo que despiertan las guerras, hay que añadir el grotesco cambio de título del célebre cuadro de Edgar Degas: Bailarinas rusas por Bailarinas ucranias ordenado el 4 de abril por The National Gallery, de Londres. Me pregunto si la dirección del museo sabe que Ucrania no existía ni como región autónoma ni como territorio independiente de Rusia cuando Degas pintó el cuadro (1899).

La ironía de esta decisión ridícula es que Ucrania fue una invención de Lenin al redactar el Tratado que fundó la URSS (1922) y que pasó a la Constitución Política (1924) después de su muerte.

Atizar la rusofobia y la ignorancia no contribuye a crear un ambiente para la paz. Give Peace a Chance, diría Lennon (1969).

Arturo Acuña Borbolla

Cúpula contra reforma eléctrica, oportunidad para los priístas, opina

La postura del Consejo Político Nacional del PRI al orientar a su bancada a que vote en contra de la reforma eléctrica –la que rectifica- la contrarreforma neoliberal privatizadora– deja mucho que decir y pensar; podría haber un debate entre los 71 legisladores priístas que tienen pensamiento propio o sentido común para decidir en bien de la nación y no forjar su decisión con base en simples órdenes cupulares, por desdicha de una orientación equivocada contra conciencia y principios.

Se ha dicho que las inversiones privadas en el sector no resultarían afectadas y su participación en la electricidad estaría regulada, como debe ser, para tener una industria nacional que genere superávit, pero sobre todo que garantice obtener un servicio indispensable a precio justo para la industria y para la población.

Luis Langarica Arreola

Fecha histórica, por partida doble, pese al PRI y al INE, dice

Una fecha histórica por dos razones, la primera por el aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata y la segunda por haberse realizado por primera vez en nuestro país el ejercicio democrático de revocación de mandato y tener la fortuna de haber participado en éste.

La nota discordante del acto democrático de ayer la dieron los partidos de (supuesta oposición), en contubernio con el INE, donde además salió a relucir el ADN priísta en los consejeros del INE, al resucitar de nuevo a uno de los más terribles enemigos de la democracia, El ratón loco y todavía tienen el cinismo en autollamarse los depositarios de nuestra democracia, ¡Vaya cinismo!

Emilio Eduardo Bautista Salazar

Voto digital, injusticia que no quiere callar

Es una ironía... cuando hablamos de códigos de ética y de conducta ... como nos llenamos la boca de llevar a cabo los derechos humanos y de valores cuando. México es probablemente el país donde más hipócritas y traidores existen. No todos pudimos acudir a votar.

Deberían hacer una votación digital para las personas que sufren de alguna incapacidad... porque al menos la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que:

1. Se respete a nuestro Presidente, 2. Estamos conscientes y agradecidos y sabemos que su trabajo es arduo y que lo que él es está haciendo son cosas cuyos resultados quizá no se vean en este momento, pero que serán benéficos para la mayoría a largo plazo yeso lo que necesita nuestro país, y si mucho me apuran, el mismo planeta y 3. Ser realmente transparentes y no escuchar solamente la voz de quienes tienen el poder y el dinero (el cual suelen ocupar sólo para beneficio propio).