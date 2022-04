David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 12 de abril de 2022, p. 24

Nueva York., Fui hacia la casa del rico, / y le arrebaté lo que me había robado, /recuperé mi humanidad, / mi dignidad. / Fui a Wall Street y recuperé lo que me robaron. / No voy a dejar que el sistema me atropelle , cantaron cientos de manifestantes de la Campaña de los Pobres –la resucitacion de la última iniciativa del reverendo Martin Luther King hace medio siglo– al marchar ayer frente a la Bolsa de Valores de Nueva York.

Esta marcha, una de 12 movilizaciones regionales en preparación para una magna marcha moral nacional de y por los pobres y trabajadores de bajos ingresos, programada para el 18 de junio, para irrumpir y transformar este país desde abajo, culminó en un mitin en la histórica iglesia Trinity, que preside Wall Street, donde el codirector de la campaña, reverendo William Barber, declaró que el objetivo es salvar a este país de sí mismo .

Con canciones viejas y nuevas de lucha social, la marcha sorprendió el corazón del sector financiero así como a turistas de todo el mundo al proceder por esta capital del capital, con el mosaico multiracial y transgeneracional de manifestantes repitiendo versos sobre solidaridad y dignidad social, y pancartas en las que se leía la proclama: todos tienen el derecho de vivir y todos nos elevamos cuando nos levantamos desde abajo .

La voz retumbante, con acento sureño, del reverendo Barber, uno de los herederos de King, sonó dentro de la iglesia que este país necesita un transplante de corazón , ya que algo está muy mal en una nación que pasó por una pandemia y sigue sin un seguro de salud universal.