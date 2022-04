José Manuel Yepiz y Mireya Cuéllar/ La Jornada Baja California

Martes 12 de abril de 2022, p. 26

Mexicali, BC., Aunque en sus alocuciones mañaneras el ex gobernador morenista Jaime Bonilla lo llamaba ladrón y repetía que enviaría a la cárcel al ex mandatario panista Francisco Kiko Vega, el ex fiscal Guillermo Ruiz lo sacó de todas las investigaciones judiciales por desvío de recursos.

La indagatoria principal contra Kiko Vega fue por un presunto desfalco de mil 500 millones de pesos, por lo que Bonilla lo exhibió públicamente, pero la investigación cambió de manera inesperada para funcionarios del Poder Judicial, al no ser incluida en la judicialización del expediente ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Consultado sobre el tema, el ex gobernador Bonilla se deslindó de esa decisión con el argumento de que la investigación era de la fiscalía, la mía era presentar la denuncia , aseguró.

–¿Significa que el licenciado Guillermo Ruiz se mandaba solo? –¡Claro!

La fiscalía del estado en la administración pasada decidió, en la práctica, borrar del expediente al ex gobernador panista. En ese tiempo, Guillermo Ruiz, compadre de Jaime Bonilla, era el fiscal, pero renunció días después de que Marina del Pilar Ávila tomara el cargo de mandataria, pese a que fue electo por cinco años y sólo llevaba dos.