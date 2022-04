Tras una audiencia de más de 12 horas, que fue pospuesta el viernes anterior por problemas de salud de El Bronco, y se reanudó ayer por la mañana, el juez de control Eduardo Hoyuelas Orozco determinó que la Fiscalía Anticorrupción presentó suficientes pruebas para vincular a proceso al ex gobernador. Hasta el cierre de esta edición el togado no había dictado una medida cautelar.

Monterrey, NL., El ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, fue vinculado a proceso por abuso de autoridad, delito en el que habría incurrido al requisar el sistema de transporte público Ecovía en 2016. Este es el segundo juicio que enfrentará el ex titular del Ejecutivo estatal (2015-2021), quien se halla en prisión desde el 15 de marzo, por uso de recursos de procedencia ilícita durante su campaña presidencial en 2018.

Una pesquisa que duró dos años y medio, según escuché en la audiencia pasada, y no tengo ni un documento, ni una sola cita de la fiscalía, ni un comentario ni público ni privado; no tenía ni abogados. ¿Cómo podría defenderme, señor juez? Estoy en la indefensión absoluta , alegó Rodríguez Calderón.

Eduardo Hoyuelas, al vincular a proceso a El Bronco, dijo durante la audiencia que la requisa es un acto de arbitrariedad jurídica , y al aplicarla la administración del acusado atentó contra los derechos que asisten a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico , concesionaria de Ecovía.

Mientras, la Fiscalía Anticorrupción se desistió de la imputación contra los ex funcionarios estatales señalados en la carpeta: Jorge Longoria, ex director de la Agencia Estatal del Transporte; Manuel González, ex director de Metrorrey, y Roberto Russildi, ex secretario de Desarrollo Sustentable–, por lo que sólo se procesará a El Bronco.