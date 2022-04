La marcha concluyó con un mitin frente a la termoeléctrica, ubicada en la entrada del pueblo. Ahí, los opositores al proyecto colocaron una manta que decía: Clausurada por los pueblos , ya que ha sido impuesta con policías estatales y federales por los malos gobiernos, pero no queremos este proyecto de muerte , sostuvo Teresa Castellanos, habitante de Huexca.

Corearon consignas como: ¡El agua no se vende se ama y se defiende! , ¡El agua es un tesoro que vale más que el oro! , ¡No es sequía es saqueo! , “¡Agua sí, termo no!”, ¡El agua es vida y la vida se defiende! y ¡La vida no se negocia con una consulta! . Reprocharon que antes en Huexca había agua las 24 horas y ahora sólo durante el día.

En Ayala, los activistas se manifestaron en favor de la lucha de los labriegos para que las aguas del río Cuautla no se la lleven a la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Recordó que desde que fue anunciada la edificación de la termoeléctrica la comunidad votó en asamblea en contra. Refirió que cuando el actual gobierno federal organizó en 2019 una consulta para avalar o rechazar su funcionamiento, en este pueblo indígena ganó el no . Castellanos dijo que la planta no ha sido puesta en operación porque es chatarra y en esta zona de Morelos no hay agua suficiente para que opere .

Han recorrido ocho estados

Alejandro Torres, activista de la región de Las Cholulas, Puebla, integrante de la Caravana por el Agua y por la Vida, dio a conocer que han recorrido Querétaro, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México, estado de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala.

Detalló que en la movilización han participado 50 organizaciones defensoras del agua tanto nacionales como internacionales y a su paso por dichas entidades hemos encontrado mucha resistencia contra los megaproyectos que acabarán con el agua y el medio ambiente .