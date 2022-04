A

nte los intentos de unos cuantos parlamentarios europeos de presumirnos de una autoridad moral superior en derechos humanos, es hora de que miren el papel que la Unión Europea (UE) desempeña en promover los intereses de empresas farmacéuticas ante la pandemia de covid. Hay que recordar al eurodiputado López Gil, quien vino a reclamar de manera majadera al gobierno de México de que es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la misma UE y sus países miembros también están sujetos a pactos de derechos humanos internacionales que incluyen el derecho universal a la salud.

Ante el acaparamiento de vacunas por países ricos e intereses de las empresas farmacéuticas, 34 por ciento de la población mundial no ha recibido ni una dosis de la vacuna contra el covid (https://nyti.ms/3KtzXw4,). Como respuesta, el pasado marzo la UE, Estados Unidos (EU), Sudáfrica e India llegaron a una especie de borrador de acuerdo , o componenda, que suspendería temporalmente las patentes de éstas vacunas. Pero este se queda muy corto de lo que Ángel Villalobos, representante de México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), dijo debería ser un acuerdo integral que no afecte la inversión en innovación ni imponga restricciones comerciales a países en desarrollo (https://reut.rs/3LK2Ggs). Como bien dice la Internacional Progresista: El plan de la UE y EU antepone sus intereses a los de la humanidad, al eludir la necesaria transferencia de tecnología que despejaría el camino para la producción en muchos más países e instalaciones de todo el mundo. Además, excluye las pruebas y los tratamientos no vacunales e impone condiciones engorrosas y complejas para la concesión de licencias (https://bit.ly/3x9J5Ce).

El Consejo de los Canadienses ha denunciado que la UE y las grandes farmacéuticas están tratando de engañar al mundo (https://bit.ly/3r934gA). Respecto del acuerdo alcanzado, el diablo está en los detalles. El texto de compromiso filtrado por la UE está muy por debajo de la amplia exención que Sudáfrica, India y más de 100 países han estado exigiendo desde octubre de 2020. El compromiso de la UE dejaría intactas numerosas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS, por sus siglas en inglés) de la OMC e incluso agregar otras nuevas .