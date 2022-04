La abogada especializada en derechos humanos afirmó que ningún fallo de la SCJN a favor de las consultas indígenas ha terminado con resultados positivos.

Casi todas se han quedado en las etapas previas. Nunca acabó la consulta de los yaquis. Las de los parques eólicos se llevaron a cabo, pero no de la mejor manera, había mucha presencia del Ejército y división en las comunidades. Al menos de las que yo he monitoreado, no he visto que alguna acabe de la manera adecuada ni que las comunidades estén contentas con el resultado , sostuvo.

Existe ya un fallo de la SCJN contra la omisión legislativa para emitir una norma federal que establezca claramente las reglas para la consulta indígena y reconozca su carácter vinculante, y aunque una iniciativa en este sentido ya fue aprobada por los diputados, se encuentra atorada en el Senado.