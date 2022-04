Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 11 de abril de 2022, p. 12

La asociación civil Que Siga la Democracia anunció que procederá legalmente en contra del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y del consejero Ciro Murayama, a quienes acusan de intentar boicotear la consulta celebrada ayer.

Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la referida organización ciudadana, afirmó que apoyarán la solicitud presentada en la Cámara de Diputados para remover a ambos funcionarios del INE, y que incluso promoverían una nueva consulta para quitarlos del cargo.