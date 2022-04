César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 11 de abril de 2022, p. 11

La Iglesia católica llamó a la ciudadanía a que reflexionara su decisión en la consulta de revocación de mandato. En su editorial, el semanario Desde la Fe señaló que su postura es clara y que cada quien es libre de proceder conforme a su conciencia.

La Iglesia no invita a acudir a las urnas, o a no hacerlo; ni a votar en un sentido o en otro. Sólo invita a discernir la decisión en un contexto de reflexión y de oración, procurando el bien común... No olvidemos que independiente de nuestra decisión, todos los católicos estamos llamados a ser responsables del bien común de nuestras comunidades, y especialmente de los más necesitados .

Este ejercicio, escribió, es inédito en la historia de la democracia del país, donde los mexicanos tienen la posibilidad de expresar en las urnas su voto sobre la permanencia del Presidente de la República en su cargo, si quieren que siga hasta que concluya su mandato en 2024, o prefieren que termine y otro ocupe su lugar.