La gente derrotó hoy a los consejeros del INE porque se organizaron, algunos con bicicleta, otros con motocicleta o sus coches para llevar a sus familias, a sus vecinos, ¿por qué se tuvo que hacer esto?, porque pusieron un tercio de las casillas. Entonces no es ninguna ilegalidad, no es ningún acarreo, porque no hubo la intención de incidir en el resultado. La gente se organizó, entonces, dar ride no es ningún delito , expresó.

En tanto, tras emitir su voto, el canciller Marcelo Ebrard convocó a la ciudadanía a participar, incluso a quienes no están de acuerdo con este ejercicio, y destacó que México es de los pocos países del mundo donde se puede revocar a un presidente.