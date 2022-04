Jessica Xantomila y Alonso Urrutia

Lunes 11 de abril de 2022

Los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional presentaron sendos recursos ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por haber incurrido en acarreo de votantes, pues transportó a ciudadanos a las casillas. Con base en los videos y fotografías del propio Delgado en sus redes sociales, ante la petición del PRD, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral dio vista anoche a la Fiscalía General de la República, ya que esta conducta es un delito electoral.

En la queja apelan al artículo 7 de la Ley Federal de Delitos Electorales, que señala que se impondrán 50 a 100 días de multa y seis meses a tres años de prisión a quien organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto . Durante la sesión del Consejo General, ambos partidos aludieron a esta conducta de Delgado y el consejero Ciro Murayama refirió que es un delito que ameritaba cárcel según la legislación.

El representante del PRD, Ángel Ávila, reprobó los videos y fotografías que Delgado subió a su cuenta instando a que la autoridad electoral tome nota, pues lo que hizo hoy el presidente nacional de Morena es de un enorme cinismo, porque conoce perfectamente que está violando la ley y aun así lo hace y lo expone .

A su vez, el panista Víctor Hugo Sondón aseveró que es tal la desesperación de Morena, que se ha visto en la necesidad hasta su presidente nacional de acarrear votantes. No me parece que sea un asunto de cinismo, espero que no sea un asunto de cinismo o de reto a la autoridad, sino un asunto de desesperación .