Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Lunes 11 de abril de 2022, p. 4

Al conocer la tendencia mayoritaria en la consulta de revocación de mandato para que permanezca en el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió: Me quedo, voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato, y no me voy a pasar porque no estoy a favor de la relección .

A la medianoche, en sus redes sociales publicó un mensaje de poco más de 14 minutos, con objeto de exponer su primera impresión de la tendencia que confirmó el Instituto Nacional Electoral (INE). Prometió al pueblo no mentir, no robar y ojalá, y hacia delante, los presidentes se comprometan, a que sin necesidad de llegar al 40 por ciento para que sea válida la elección, no se puede gobernar sin autoridad moral, no le hace que no sea vinculatoria la consulta, si no se alcanza 40 por ciento de la participación, el gobernante tiene que tener vergüenza, debe tener dignidad y no estar a fuerza. Eso es legalidad, pero no necesariamente democracia .

Tras la jornada de revocación, el tabasqueño anunció a las 10 y media de la noche, en un tuit, que había grabado un mensaje y lo daría a conocer minutos adelante. Con la frase los quiero mucho abrió la espera y en su alocución se mostró satisfecho:

“Entonces, muchas gracias a todos y todas. A los conservadores llamarlos, con todo respeto, a la reflexión, a que se serenen, se gana o se pierde, y no hay que optar por la abstención. Lo importante es ejercer el derecho que tiene uno de manifestarse de manera pacífica. Es muy conservador decir ‘quiero la democracia’ cuando me conviene.