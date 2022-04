Córdova precisó que las proyecciones del conteo rápido, si bien tienen alta confiabilidad, no representan los resultados oficiales, los cuales los difundirá el INE hoy, en cuanto concluyan los cómputos de las poco más de 57 mil casillas que se instalaron en el país.

El consejero presidente se refirió también a quienes no quisieron participar (ocho de cada 10 ciudadanos, según informó el consejero Ciro Murayama en su Twitter), expresando que el instituto respeta su determinación de abstenerse de votar en este ejercicio de democracia participativa. Sin embargo, al término de su mensaje, en una breve entrevista, Córdova dijo que no se pueden comparar los porcentajes de participación de la consulta popular sobre los ex presidentes (cuando votaron 6.6 millones de ciudadanos, equivalentes a 7.1 por ciento del listado nominal), con los registrados ayer.

En su mensaje ante el Consejo General, destacó que con el apoyo de 286 mil ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla, la experiencia del Servicio Profesional Electoral del INE y el apoyo de los institutos electorales locales se pudieron dar buenos resultados en la organización, a pesar de los obstáculos que enfrentó la institución en este proceso.

Ya en la entrevista, expresó: Imagínense una reforma electoral que eche a perder toda esta capacidad técnica del instituto, la rapidez de los resultados, la eficacia de una institución que trabaja con la ciudadanía .

Los votos que el conteo rápido proyecta que obtendrá López Obrador superan los 12.6 millones de sufragios que en las elecciones presidenciales obtuvo el candidato del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, y 9.2 millones que alcanzó José Antonio Meade, de la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional y Verde.