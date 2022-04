C

on una guerra muy bienvenida por Estados Unidos –por fin una en que Washington puede jugar el papel de defensor de la ley internacional, campeón antintervencionista, promotor de los derechos humanos, denunciante de oligarcas y guardián del mundo libre – muchas noticias importantes –tal vez las más– son desplazadas a segundo lugar o perdidas por completo. Por ejemplo:

Detrás de esa palabra abstracta de inflación que está de moda otra vez, se oculta el hecho de que las empresas estadunidenses están gozando de las ganancias más elevadas en 70 años, al cobrar cada vez más a los consumidores, todo mientras la mayoría de trabajadores no han tenido un incremento en sus sueldos en términos reales en cuatro décadas.

Junto con ello, los 704 multimillonarios estadunidenses (con fortunas mayores a mil millones de dólares, aumentaron 1.7 billones de dólares su fortuna colectiva desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 –incremento de 57 por ciento– para llegar a un total de 4.6 billones de dólares, según el informe más reciente del Institute for Policy Studies y Americans for Tax Fairness. Eso supera por un tercio el valor neto de la mitad de la sociedad estadunidense, unos 65 millones de hogares. A pesar de tanta retórica oficial sobre los nefastos oligarcas rusos, en Washington se prefiere no hablar tanto de sus contrapartes estadunidenses.

Mientras, un nuevo informe y el primero en responsabilizar a 160 países por los daños ecológicos provocados con su uso excesivo de recursos naturales durante el último medio siglo, concluyó que Estados Unidos es el mayor culpable, seguido de la Unión Europea y otros países de altos ingresos que colectivamente son responsables por 74 por ciento del uso excesivo de recursos, mientras los países del sur global, incluida América Latina, son responsables de sólo 8 por ciento (https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00044-4/fulltext).

Ésta, como otras noticias recientes sobre la emergencia ecológica que enfrenta el planeta, sólo aparecen brevemente como principales, antes de que una cachetada en los Óscar, o algo parecido, las relega a la sección de ciencias.