Situada en una bóveda de cañón, en un pequeño espacio en el primer piso del edificio, la pintura representa a los planetas Júpiter, Neptuno y Plutón (1597). Fue comisionada por el cardenal Francisco María del Monte, conocido no sólo por haber sido el primer mecenas de Caravaggio en Roma, sino por su interés en la ciencia. El ambiente era su destilería que debía dar prestigio al inmueble. La perspectiva en escorzo de los dioses semidesnudos que dialogan entre sí, después de haberse dividido el universo, representado como una esfera con los signos del zodiaco, dominan el cielo, el infierno y las aguas. Es considerada un milagro de la perspectiva según Carla Benocci, autora de la monografía más completa y reciente (2010) sobre la historia de la villa Ludovisi.

El precio estratosférico evaluado por Alessandro Zuccari –profesor en la Universidad La Sapienza, de Roma– no se debe al inmueble de dimensiones relativamente reducidas (2 mil 800 metros cuadrados), cuyo costo otorgado fue tan sólo de 41 millones de euros, ni a las estatuas de 4 millones, sino a las pinturas murales de 432 millones, según se lee en la página web del tribunal, gestionado por Fallco Aste, que reflejan el desarrollo estratificado de sus propietarios que la embellecieron a partir de Francesco del Nero en el siglo XVI.

Las críticas al avalúo no son por la importancia de las obras, sino porque fueron consideradas objetos autónomos, vendibles como un cuadro, cuando son, en cambio, inamovibles e hiperprotegidas, siendo un inmueble clasificado como patrimonio nacional. El comprador adquirirá más que una casa una especie de museo sujeto a supervisiones del Ministerio de Cultura y a la presión que se abra al público. Deberá además desembolsar 11 millones de euros que fueron reducidos del costo total del casino y que deberá incluir un control termohigrométrico de la temperatura que asegure la conservación del aparato pictórico.

No sólo eso: el comprador deberá también encarar a una parte consistente de la opinión pública que espera que el edificio sea adquirido por el Estado, validando su derecho de prelación después de la adjudicación del inmueble. Lo demuestra el éxito de la campaña en contra de la subasta, el pasado enero, organizada por change.org, que rebasó las 38 mi firmas. El Estado difícilmente podría desembolsar una suma tal frente a la multitud de necesidades inmediatas que atender.

Marco Magnifico, el nuevo presidente del FAI (Fondo Ambiente Italiano), encargado de tutelar y valuar el patrimonio italiano, espera que las próximas dos o tres subastas tampoco tengan éxito para llegar, gracias a los descuentos, a una cifra que permita al Estado italiano ejercer el derecho de compra .

El académico y periodista Tomaso Montanari denunció esta venta como una especulación que impide al Estado su adquisición, tildando la estima de absurda y vergonzosa .