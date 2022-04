Alondra Flores Soto

La vida cotidiana que obligó a cubrir el rostro con cubrebocas fue retratada por el pintor Salvador Rodríguez (Guadalajara, 1956) como la crónica de dos años en los que la vida se transformó. En la galería La Resistencia inauguró el pasado viernes 8 de abril la exposición Los embozados, que tiene una doble significación: se refiere al acto de prevención que juega este nuevo aditamento sanitario incorporado a la vida diaria, pero también a que nos ponen un cubrebocas para callarnos, poder ver hasta dónde nos pueden controlar. Eso sentimos, independientemente de las cuestiones de la enfermedad en sí, después de tanto tiempo , explicó el artista jalisciense.

La mayoría de las obras son bocetos, dibujos y algunas pinturitas que tienen más término, en las que retrata a las personas en las calles con su cubrebocas, modalidad que se va a quedar por prevención. Fue para captar la idea rápido, entonces están muy sueltos , pues la intención es llevar las escenas a pinturas de mayor formato, después de terminar la serie Fulanos y perenganos, también con personajes y paisajes de la calle, en la que trabaja actualmente.

Desde el inicio de la pandemia, en sus dibujos se fueron colando las personas con cubrebocas, entonces empezó a documentar la nueva costumbre: Fue como un apunte para que no se me fuera la idea, los he seguido haciendo. Mi trabajo siempre ha tenido que ver con la gente de mi entorno y la ciudad, de lugares populares .

Señaló en entrevista que cuando empezó la pandemia todos nos sentimos raros, aunque nos acordamos de la primera cepa de influenza cuando también se paralizó todo. Esto se fue de largo, pasaron dos años, y seguimos ahí. La gente ya se cansó de estar en sus casas . Aunque el cubrebocas ya se ha convertido en parte del guardarropa y hasta un accesorio decorativo.