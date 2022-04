L

a última novela de Leonardo Padura deja de lado al policía y detective Mario Conde y otros temas de corte histórico, para adentrase en su propia historia personal y colectiva de profundos dilemas en torno al desarraigo, abandono, compromiso, responsabilidad o irresponsabilidad, que conlleva la terrible disyuntiva de quedarse o irse de la isla, del sálvese quien pueda, al que se enfrentan los cubanos en el día a día.

Cada migrante que sale de Cuba pasó por años de conspiración y preparación minuciosa, de búsqueda y selección de un posible camino de salida, para caer en el remordimiento, la angustia y la depresión que conlleva dejarlo todo: familia, esposa, hijos, amigos, amantes, compañeros, vecinos y hasta el viejo Lada ruso que, como quiera, en la isla sigue siendo un privilegio. En Cuba la emigración es una decisión personalísima, madurada con en el tiempo y en silencio, con la tranquilidad y la angustia de que todos y cada uno tienen derecho a irse, a dejarlos a todos, para salir del encierro en el que viven.

Con el añadido, de que salir de Cuba es un problema personal, pero también de complicada burocracia y asunto de alta política. Porque si sales y no regresas en el tiempo estipulado, quedas como apátrida, no tienes derecho inmediato a volver. Y porque para los cubanos en general los posibles destinos no suelen ser de puertas abiertas, para viajar hay que tener visa de algún país, además invitación, justificación y una narrativa muy bien preparada.

Si bien los cubanos han sido, por más de medio siglo, los privilegiados del planeta al tener derecho, prácticamente automático, a asilo político en Estados Unidos, en la actualidad se ha vuelto más difícil esta vía de acceso. Pero la opción de Estados Unidos no es la mejor para todos, por lo menos para 45 por ciento, o más, de la población que son negros, negros claros, mulatos, trigueños, jabaos y con el pelo así o asá; dado que esos matices no cuentan en Estados Unidos, por aquello del racismo ancestral de que una gota de sangre negra es igual a negro. Para los cubanos mulatos o negros la opción del asilo en Estados Unidos implica ir a residir a un barrio negro, ser considerado como negro y vivir como negro.

Para los profesionales, muchos de ellos emigrantes, el camino tampoco es fácil, dado que es muy complicado revalidar los títulos y poder ejercer una profesión. Padura, narra el caso de un joven que deja la carrera a la mitad, porque si la termina se tiene que quedar en Cuba varios años más, algo así como pagar un servicio social y no lo dejan salir del país.

Si bien, hay una gran concentración de cubanos en Estados Unidos, se podría decir que están dispersos por muchos países, España es un buen lugar para recalar, al igual que Italia y Alemania; en América Latina están Puerto Rico, México, Costa Rica y Brasil.