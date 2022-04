Entre morenistas y petistas se menciona en corto que aún no tienen los votos para avalar la reforma, pero siguen negociando para construir una mayoría calificada .

Por su lado, el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, ratificó que votarán en contra, luego de calificar la respuesta del bloque mayoritario como una simulación, porque no están modificando lo que esencialmente afecta a los mexicanos .

El priísta Rubén Moreira, quien aseguró haber estado en el encuentro en calidad de presidente de la Jucopo y no como coordinador del tricolor, dijo que la propuesta será analizada por la bancada y con la dirigencia nacional. Pero hasta ahora nuestra postura está en el no , enfatizó, al dar a conocer que este domingo sesionará el Consejo Político Nacional de su partido, para decidir el mandato que dará a sus diputados.

El partido Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados dieron ayer por aceptados y atendidos los 12 puntos del pliego petitorio presentado por la oposición para votar a favor de la reforma eléctrica, durante una reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a la que no acudieron los representantes de PAN, PRI y PRD.

En la sesión de la Jucopo, donde Movimiento Ciudadano dijo acudir bajo protesta, pues no se cumplieron los lineamientos internos para su realización, Mier resaltó que la coalición Va por México se comprometió a apoyar la iniciativa si eran atendidos esos 12 temas. De ellos, subrayó que se aceptaron nueve, pues los tres restantes están atendidos con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que validó la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.

Estos tres temas tienen que ver con fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía, perfeccionar el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos y crear una Comisión Nacional de Redes Eléctricas.

En conferencia de prensa, Mier explicó algunos de los puntos en los que Morena y sus aliados coincidieron con la oposición, entre los que se encuentra bajar las tarifas domésticas y para diversos sectores, como las sociedades de producción agrícola y los municipios.

También expuso que la decisión de la Corte avala un modelo eléctrico de servicio público y no comercial, lo que obligará en automático a modificar las tarifas.

Ante el anuncio de que el martes, cuando sesione el pleno de San Lázaro para votar la reforma eléctrica, habrá manifestaciones de apoyo a la iniciativa afuera de San Lázaro, Moreira pidió al presidente de la Cámara de Diputados garantías para que los legisladores puedan ingresar al recinto sin problemas.

El coordinador del partido guinda solicitó a los manifestantes permitir el acceso.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa, explicó la ausencia de Va por México con el argumento de que no se cumplió con la normativa interna para convocar la reunión, ya que no se citó por escrito con 24 horas de antelación y no se justificó la urgencia de llevarla a cabo.