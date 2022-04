Siempre lo he dicho, hay dos sostenes, dos muros que apoyan y mantienen al Estado mexicano, al Estado con dimensión social, al Estado democrático, de derecho, dos columnas: la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Dos grandes instituciones que nos han ayudado mucho. No exagero, no tendríamos los resultados que se han alcanzado sin el apoyo leal de estas dos instituciones que forman parte del pueblo de México. Por eso digo y repito: los marinos, los soldados, son pueblo uniformado.

Respecto al ecoturismo, mencionó que “la Armada adaptó un buque en los astilleros que tiene con capacidad para 270 pasajeros.

“Pero se van a adquirir dos barcos más, ferris. Este barco se desplaza con buena velocidad, el que nos trajo, pero los ferris van a poder hacer dos horas y media de San Blas a la isla, tres horas de Mazatlán a la isla, y ya vamos a tener esos ferris.

“Y se van a terminar de construir las viviendas; mejor dicho, reconstruir las viviendas, las casas, que ya existían. Porque no estamos alterando en nada el medio ambiente, porque el propósito es conservar la naturaleza. No se van a hacer edificios, no se van a hacer –obviamente– hoteles, es la reconstrucción de todas las casas. Porque en un tiempo, y no muy lejano, un tiempo reciente, tomaron una decisión que yo considero injusta, aberrante, de sobrepoblar esta isla con reclusos, algo hasta violatorio de derechos humanos.

“Entonces, hay instalaciones que se van a rehabilitar. Ya se inició ese proceso de rehabilitación, de introducción de agua, de drenaje, que no falte la energía eléctrica.

Vamos a procurar que puedan venir familias de niveles económicos modestos, que no sea una isla para la élite. Desde luego, vamos a buscar el equilibrio, porque hay casas muy bellas aquí en la isla, no mansiones. No estamos hablando de lo grandote, sino de la grandeza, estamos hablando de la belleza con austeridad , señaló.

En ese marco, Pedro Miguel, periodista y asesor del mandatario, refirió que “el México independiente tiene una historia de agresión, de invasiones, es por decirlo así, un país que ha estado siempre entre los países de abajo.

“Ha sido consecuente, fraterno, solidario con las naciones oprimidas, con los pueblos oprimidos y siempre se ha negado a ser un imperio.

Esto explica tal vez, entre otras cosas, el surgimiento de una escuela mexicana de museografía, singular en el mundo. Los museos son una inversión de las fuerzas imperiales, un instrumento de ostentación y riquezas, saqueos y poderío, y los museos de América no son un amontonadero fetichista de objetos, de pillaje, de ex colonias, de riqueza, sino un instrumento generador de identidad, una herramienta didáctica para construir país .

Resaltó que desde que el Presidente pidió que se creara un museo en esta isla y que representara lo que es este archipiélago, se aspiraba a establecer en este centro un recinto educativo y cultural, no una colección de grilletes oxidados, no una recreación para satisfacción del morbo que causa el tema de las prisiones .