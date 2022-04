D

on Miguel Concha, respetado y reconocido luchador por los derechos humanos, aborda en estas páginas (26/3/22) el derecho a una alimentación adecuada con su habitual tino y recordándonos que quien esto escribe participó en las mesas de consulta para la redacción de la Ley General del Derecho a la Alimentación, reconocido en el artículo cuarto constitucional, que fueron convocadas por la diputada Gloria Bautista Cuevas en la 62 Legislatura.

Nos reunimos al menos ocho veces personas de distintas experiencias, como funcionarias de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) o Francisco López Bárcenas (FLB), entre otros. Conservo un borrador terminado de la redacción de la ley, y me pregunto por qué la tan esperada 64 Legislatura (2018-2021) no abordó y sacó adelante un tema tan emblemático para la 4T.