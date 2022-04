Yolanda Chio,

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de abril de 2022, p. 23

Monterrey, NL., El ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, salió la tarde de ayer por un par de horas del Penal 2 de Apodaca, donde se encuentra recluido desde el 15 de marzo, para acudir al Hospital Metropolitano de Monterrey, donde le diagnosticaron un absceso a través de una resonancia magnética. La salida del centro penitenciario fue solicitada la noche del viernes por el médico de cabecera del ex mandatario, el gastroenterólogo Carlos Elizondo, quien le atiende un padecimiento de diverticulitis. El Bronco salió poco después de las 17:40 horas escoltado por cuatro unidades de la policía estatal Fuerza Civil. El absceso no lo consideraron grave. A las 19:40 horas, Rodríguez Calderón reingresó al centro de reclusión, donde se encuentra en prisión preventiva por la acusación de uso de recursos de procedencia ilícita durante su campaña presidencial de 2018, realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Aunque El Bronco tenía prevista para la tarde del viernes una segunda audiencia por abuso de autoridad, acusado por la Fiscalía Anticorrupción, sus abogados solicitaron la suspensión de la misma por los problemas de salud del ex gobernador y fue reprogramada para el 11 de abril.