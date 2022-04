De la Redacción

Domingo 10 de abril de 2022

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) señaló que el predio ubicado en Ensenada, Baja California, donde la empresa estadunidense Sempra Energy busca instalar una planta de gas, sigue en litigio en tribunales , por lo que no está obligada a expedir el título de propiedad del terreno a ninguna entidad. En una nota informativa, la dependencia refirió que la titularidad del predio denominado Las Brisas, de 193 hectáreas, aún no se ha definido, por lo que no ha emitido reconocimiento de un derecho sobre el bien inmueble, ni titularidad, a alguna persona física o moral .

Como informó este diario, Ramón Sánchez Ritchie, dueño de los terrenos en cuestión, explicó por conducto de sus abogados que en 2013 la compañía de infraestructura ocupó el predio mediante supuestos actos de corrupción de las autoridades estatales de aquel tiempo, y con una invasión violenta . De igual forma, acusó a la Sedatu de no haber expedido su título de propiedad, pese a haberlo tramitado hace años.