Al estar amparadas por el CFDI, las operaciones se integran en automático a la declaración anual que propone el SAT al contribuyente. Éste tiene la opción de aceptar la cantidad de impuestos que calcula la autoridad y pagar, o sumar las facturas que no vea reflejadas.

Todas las personas físicas están obligadas a presentar la declaración anual, pero quienes tengan ingresos por debajo de los 400 mil pesos pueden optar por no presentarla , explicó Miguel Ángel Tavares Sánchez, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos.

A más tardar el 30 de abril se tiene que presentar la declaración anual, un documento oficial con el cual los contribuyentes deben comprobar sus ingresos y gastos por medio de facturas. El objetivo es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) compruebe que no hay inconsistencias y se están pagando las contribuciones para dar soporte al gasto público.

Tavares Sánchez explicó que dada la situación que representó la pandemia de coronavirus en los últimos dos años –la necesidad de improvisar servicios hospitalarios en casa debido a la falta de camas en las instituciones de salud– también se puede pedir deducciones por aparatos terapéuticos, tanques de oxígeno, medicamentos o estudios de laboratorio.

La ley es ambigua al respecto. Refiere que algunos gastos estrictamente indispensables en materia de salud pueden deducirse, sin embargo queda a discreción de la autoridad y una receta puede servir para lograr el descuento de ese gasto en las contribuciones, pero las disposiciones fiscales no son claras, acotó el especialista.

También se pueden deducir gastos funerarios que no excedan lo equivalente al salario mínimo anual, las transferencias a donatarias dadas de alta ante el SAT, los intereses reales de créditos hipotecarios –cuyo cálculo por lo general es reportado en automático por las instituciones financiera a través de los CFDI–, colegiaturas desde prescolar hasta bachillerato, incluso carreras técnicas.

Todas las deducciones personales, excepto los donativos, no deben exceder 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente o las 5 UMA (Unidad de Medida y Actualización que en 2021 fue equivalente a 32 mil 693.40 pesos anuales) , detalló el especialista del Colegio de Contadores Públicos.

Agregó que todas las deducciones tienen que respaldarse con un CFDI y por lo general deben acreditarse los pagos usando tarjeta de crédito, débito, servicios o en su caso transferencias. Por ejemplo, si una consulta médica se paga con efectivo, incluso si se tiene el CFDI, éste no sirve para deducir, explicó.

Sobre las sanciones, Tavares Sánchez explicó que no aplican en automático a partir de mayo. Éstas sólo se activan en el momento que la autoridad descubre que el contribuyente no cumplió con las reglas dispuestas en las disposiciones fiscales y comienzan a correr recargos e inflación . En ese caso se impone una multa administrativa por no presentar la declaración anual y otras dependiendo de qué impuestos se omitieron.

El especialista consideró que los cuellos de botella que se han registrado en el número de citas dadas por el SAT no deberían representar un impedimento para cumplir con la presentación anual, porque además de que es un procedimiento digital, se habilitaron opciones remotas para obtener la contraseña o renovar la e-firma.