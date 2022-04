Levantar el trofeo, el tercero en suelo mexicano después de los Challenger de Metepec 2017 y San Luis Potosí 2019, y su cuarto cetro a nivel profesional, dejó una grata impresión al suizo al superar una gran altitud y en arcilla , quien se presentó a la conferencia de prensa cargando su sombrero de charro.

Dijo estar feliz de que tanto él como Etcheverry forman parte de la nueva camada de tenistas que en algún momento estarán en la élite mundial, ya que nos impulsa a soñar en grande, el futuro se ve muy bien y es genial , resaltó el suizo, quien jugará las próximas semanas en San Luis Potosí y Aguascalientes.

Con su ascenso en el ranking mundial que le dio acceso al cuadro principal del Abierto de Francia, en mayo, Etcheverry, no quiso pasar por alto la entrega del público: Me sentí como en casa y agradezco a la gente que me apoyó .

Latinoamérica se agenció el título en dobles con el chileno Nicolás Jarry y el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida al doblegar 6-2 y 6-3 al francés Jonathan Eysseric y Atem Sitak, de Nueva Zelanda, en lo que fue su primera competencia juntos.