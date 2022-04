Mientras Bryan entrenaba por su cuenta y trabajaba en su salud mental, los mensajes de Chucky eran más recurrentes: ¿Qué te han dicho? ¿Cómo van las cosas? Prepárate, no dejes de entrenar . De alguna manera, eso mantuvo de pie al menor de los Lozano, aunque la desazón por la falta de oportunidades en México para los jóvenes golpeó su confianza. En Pumas, hay jugadores con mucho talento y ahora están empezando a darles oportunidades. Eso es lo que uno quiere: que te dejen equivocarte. No es que el mexicano no quiera sobresalir, es que hace falta creer en nosotros , agrega.

Fueron momentos difíciles en donde no había futuro , refiere en entrevista. Hirving es mi inspiración, pero las comparaciones con él nunca faltaron. Era como tener que dar un extra para ser tan bueno como mi hermano. Mi sueño era ser un referente de Pumas, estuve nueve años en el club, hice todo el proceso de fuerzas básicas y fui dos veces campeón en Segunda División, pero no pudimos seguir juntos. No entendí los motivos. El último año sólo fue cumplir y dar las gracias .

A prueba con el Galatasaray

A partir del 14 de abril, Lozano, de 25 años, estará a prueba con el Galatasaray bajo la mirada del cuerpo técnico del equipo. Para él, según dice, su carrera empieza ese día, porque también otros clubes en Estambul lo estarán observando. Atrás quedarán los años que pasó en Pumas y la cantera del Pachuca, donde jugó por primera vez con su hermano. Ahí nos llegaban a confundir los maestros, porque nos parecemos mucho , cuenta entre risas mientras su físico no lo desmiente.

Hace poco le conté a Hirving de esta oportunidad y me pidió que me enfocara sólo en el futbol. Nadie sabe lo que puede pasar en un mes, pero no voy de vacaciones. Quiero demostrar lo que sé. El futbol no te espera. No me quiero quedar a ver si se da una oportunidad en otro equipo. Me siento preparado para jugar en Europa . En días recientes, Bryan se ha puesto a observar videos de Cristiano Ronaldo, su referente; no por sus jugadas ni sus goles, sino por su mentalidad, por todas las veces que le dijeron que no podía y terminó demostrando lo contrario .

En Turquía, mexicanos como Sergio Almaguer y Giovani dos Santos jugaron en la Superliga con los Leones. Tras un retiro no premeditado, el menor de los Lozano quiere sumar un tercer antecedente, aunque el recurrente murmullo que lo compara con su hermano vuelva a aparecer.