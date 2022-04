Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Domingo 10 de abril de 2022, p. 5

Las historias insólitas que antropólogos, arqueólogos e investigadores viven durante sus jornadas en campo dieron origen al libro Sombras y susurros: vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología, que visibiliza el sentido humano de ese oficio.

Así lo explican los coordinadores de ese trabajo, editado por Punto Rojo, Luis Alberto López Wario y Luis Alberto Martos López, quienes compartieron en entrevista con La Jornada los detalles de la antología de relatos, que consideran es el primer registro en México de ese tipo de historias.

Las narraciones sobre fantasmas en iglesias, chamanes, aluxes, brujas y apariciones en sitios arqueológicos forman parte de un libro que, sobre todo, muestra la vida cotidiana, que a veces no se pueden creer, de arqueólogos en su quehacer, y de alguna forma es un tema poco tratado , explicaron.

Hace falta una literatura arqueológica menos científica para que despierte el interés en las personas. No queremos que todos estudien arqueología, sólo que conozcan nuestro trabajo, que es emocionante y se vive intensamente, para que de esa forma no destruyan los monumentos o los sitios. Los dañan porque no los sienten o no los conocen; pienso que la manera para que no pase eso es dar a conocer estos relatos , comentó el autor de una de las historias, Joel Santos Ramírez.

Son 30 autores, entre antropólogos, arqueólogos y un artista plástico, incluidos en Sombras y susurros. Los relatos son considerados a veces historias de terror, pero exponen también el trabajo en campo, que es poco conocido y valorado.

El libro se originó , continúan Wario y Martos, “por una charla que tuvimos acerca de la necesidad de abrir un tema no discutido: los hechos inexplicables que acontecen en el trabajo arqueológico que realizamos y que hacemos en diferentes lugares e inmuebles históricos.

“También tiene la finalidad de ver a los especialistas como objeto de estudio y como seres humanos. Más que afirmar que estos son hechos de fantasmas, se trata de rescatar las historias que en realidad sucedieron y que tienen mucho en común con los autores que nos las cuentan.