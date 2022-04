En diciembre pasado, la FGR presentó ante un juez dichas declaraciones como una de 17 pruebas contra Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Sedatu, y presuntos responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos del erario el sexenio pasado.

Zebadúa solicitó un criterio de oportunidad para no ser acusado en la llamada estafa maestra, en la cual no ha sido imputado ni requerido para comparecer ante la justicia, ni tampoco en el proceso con-tra su ex jefa, Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra presa.

Su testimonio, del cual posee copia La Jornada, señala que una de las ramas de dicha estrategia se denominó Cruzada Nacional contra el Hambre, por la cual se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social .

En enero y febrero de 2013, Hacienda dispuso de recursos no presupuestados de mil millones de pesos, sostuvo.