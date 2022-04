Andrea Becerril

Sábado 9 de abril de 2022, p. 6

Es preferible no nombrar en este momento a los dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ceder a las presiones de la oposición para imponer a sus candidatos, advirtieron los senadores de Morena Antares Vázquez y César Cravioto.

El proceso se interrumpió cuando las comisiones dictaminadoras presentaron a 13 finalistas de 49 aspirantes. Sin embargo, los morenistas no están de acuerdo en que las dos vacantes se repartan entre el bloque opositor y la bancada mayoritaria, a la que ellos pertenecen.

Aunque no podemos sacarlos solos, porque se requiere mayoría calificada, no vamos a aceptar ese viejo sistema de cuotas partidistas. No queremos que pase lo mismo que con ministros de la Suprema Corte que se eligieron en esta legislatura y votaron contra la ley eléctrica , advirtió Vázquez.

Hace una semana, las comisiones de Anticorrupción y de Justicia concluyeron el dictamen al elegir a quienes obtuvieron los porcentajes más altos y lo presentaron a la Junta de Coordinación Política, que preside Ricardo Monreal, para comenzar la negociación, pero la bancada guinda la frenó por considerar que fue un proceso poco limpio, con maniobras de la oposición para vetar a candidatos cercanos a la 4T.