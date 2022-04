Fue en el año 2000 cuando Lucero Enríquez concibió la idea de crear una base de datos (no solamente musical) de la cultura colonial que abarcara el periodo del virreinato. Desde entonces, los integrantes de Musicat han hecho grandes descubrimientos en la librería de cantorales y el archivo de música de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico).

¿Imagina usted la vida sin música? Simplemente no habría motivos para celebrar, para despedir a una persona, para cortejarla, e incluso para apabullar la pandemia de covid-19.

Cinco proyectos

En este momento, detalla la investigadora del IIE, tenemos cinco proyectos vigentes, uno de ellos es la catalogación de todos los papeles de música: escrita, manuscrita, o impresa que hay en la catedral.

Los 2 mil 104 registros contenidos en el catálogo electrónico ofrecen una visión inédita de este acervo que abarca desde repertorio litúrgico polifónico hasta bailes de salón, escenas de ópera y métodos de estudio. El trabajo de catalogación ha incluido numerosas reintegraciones de obras dispersas, así como la conformación de colecciones facticias.

Otro rubro son las Actas de cabildo y otros ramos, información complementaria integrada por 6 mil 372 registros que contextualizan la parte de música a partir de distintas manifestaciones artísticas.

El tercer apartado, titulado Rescate, conservación, catalogación y divulgación de la colección de 132 libros de coro de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, fue creado a partir de un marco teórico que posibilita el estudio del libro de coro como un artefacto cultural complejo que requiere de una catalogación integral.

Con casi 18 mil imágenes, el catálogo en línea continúa en proceso editorial, y se estima que a finales de 2022 se pondrá a disposición del público interesado (de manera paulatina).

El cuarto núcleo, Red digital Musicat II: Actores, repertorios y procesos vinculados con el ritual sonoro en catedrales de México, es una iniciativa de divulgación significativa dirigida al público no especializado en el que se le exhorta a vivir el mundo fascinante de nuestro patrimonio cultural.

Finalmente, El pasado que suena y resuena: nuestra herencia decimonónica, auspiciada por la Fundación Cultural Latin Grammy, es la propuesta más reciente del Musicat, la cual consiste en la producción de tres videos y varios audios.

A lo largo de 20 años, nuestro proyecto ha tenido más de 150 servidores sociales, además de becarios de todas las edades, y de varias disciplinas (no sólo de música). A punto de cumplir 79 años, lo que más me gusta del seminario es la colaboración con los jóvenes. Eso me nutre mucho , apunta Lucero Enríquez.

Nuestras investigaciones constituyen un pedacito de la vasta herencia cultural que pertenece a todos los mexicanos. Por esa razón, se debe valorar y preservar. La música es una manifestación emocional. En resumidas cuentas, dime qué escuchas y te diré quién eres , concluye la especialista musical.

Las actividades del Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente se pueden consultar en su página oficial www.musicat.unam.mx.