¿Y por qué la abstención, que es también una postura?, porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación. ¿Para qué es la ONU?, ¿cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra y que la gente no siga sufriendo, sobre todo la gente inocente? , señaló.

La política se inventó para evitar la guerra

López Obrador criticó de nueva cuenta el papel de la ONU y mencionó que en este conflicto se puso en evidencia el fracaso de la política.

¿Por qué no aceptar que esa guerra dejó al descubierto la política?, porque la política se inventó para evitar la guerra. ¿Por qué se soslayó la guerra?, ¿por qué no se le imprimió más diplomacia y se evitó la guerra?, ¿por qué azuzar y no buscar la solución pacífica? Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se consiga la paz, ésa es nuestra postura y para eso es la ONU y para eso es el Consejo de Seguridad, si no, ¿quién lo va a hacer?

–¿Y la muerte de civiles? –se le preguntó.

–Eso lo tiene que investigar la ONU, que tiene organismos con ese propósito.