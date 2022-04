Con todo respeto, son mentirosos; a lo mejor están mal informados. Es la campaña, porque en Estados Unidos hay elecciones; qué bueno que nada más son cuatro, porque cuatro golondrinas no hacen verano. Pero, ¿qué voy a contestarles? Nada , señaló durante la mañanera de ayer.

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no tiene ninguna vinculación más que de respeto con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y llamó mentirosos y desinformados a los cuatro congresistas estadunidenses –del Partido Demócrata– que advirtieron sobre el uso de la FGR para persecuciones políticas.

Advirtió que las acusaciones sin fundamento no gustan ni a los mexicanos que viven en el país ni a los 40 millones de connacionales y sus descendientes que radican en el país vecino.

Luego solicitó que le dieran los nombres de los senadores firmantes y preguntó si todos eran demócratas. Tras una pausa, señaló: no, nada más decir que están equivocados, desinformados .

Instruyó a su equipo para que pusieran en el salón una imagen del siglo XIX, cuando los conservadores van a Europa a buscar a Maximiliano de Habsburgo y le ofrecen el imperio de México. Pero ya no es ese tiempo, atajó. A los mexicanos ya no les gusta eso; no aceptamos el injerencismo .

De la misma manera, subrayó que el gobierno actual defiende, como no ocurrió en el periodo neoliberal, los principios de nuestra política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Ya no se acepta el papel de vasallos, advirtió.