Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 8 de abril de 2022, p. 5

La Cámara de Diputados convocó a sesión el martes para iniciar la discusión, en el pleno, de la reforma eléctrica. PAN, PRI y PRD dejaron en claro que sólo votarían en favor del dictamen si se aceptan las 12 propuestas que hicieron. Rechazaron además la interferencia del Ejecutivo y reclamaron que, en lugar de discutir el proyecto con tranquilidad , se recurra a la polarización.

Como no le quieren mover ni una coma, nos llevan al no y al sí, y entre ese no y ese sí, los empresarios que han abusado van a salir ganando , dijo Rubén Moreira, coordinador de los diputados priístas.

Según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, la sesión del próximo martes se iniciará con la declaratoria de publicidad del dictamen, se cerrará dicha asamblea y se citará a una nueva de inmediato para entrar a discutir el documento. Dado que se requieren dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno para aprobar la iniciativa, las coordinaciones parlamentarias han girado instrucciones a los diputados de no faltar a la sesión.

Preparativos

Si algún legislador no puede asistir por algún problema de salud o familiar, el panista Jorge Triana precisó que en su bancada se llamará a los suplentes. Por su lado, los diputados priístas se concentrarán desde el domingo para garantizar la asistencia de todos y evitar que la ausencia de algunos de ellos beneficie al bloque mayoritario.