Viernes 8 de abril de 2022, p. 3

Los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no violan de inicio el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, será responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que así siga al brindar un trato justo a las empresas extranjeras que participan en el sector.

Carlos Bautista, especialista en comercio y en derecho energético de la Universidad La Salle, explicó que actualmente la LIE indica la existencia del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) como un organismo público descentralizado, que tiene a su cargo el control operativo del sistema eléctrico nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista, entre otros.

La función del Cenace es controlar el flujo de energía eléctrica por medio de la transmisión (alta tensión) y distribución (media y baja tensión) del sistema eléctrico nacional, por lo tanto, regula a la CFE para indicarle cuál energía debe transmitir o distribuir, la suya o la de particulares.

Con los cambios aprobados este jueves, el Cenace ya no será independiente, sino que pertenecerá a la CFE, lo que podría perjudicar a los particulares.