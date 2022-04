E

l jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó en ajustada votación los recursos de senadores de oposición y de la Comision Federal de Competencia Económica que solicitaron declarar inconstitucional la ley sobre electricidad del presidente López Obrador, a fin de favorecer a empresas privadas nacionales y extranjeras. Pero está pendiente la madre de todas las batallas en el Congreso, que en los próximos días deberá votar un proyecto de reforma constitucional, también promovido por López Obrador. ¿Estás de acuerdo con su reforma eléctrica? Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil 206 personas; en Twitter, 355; en El Foro México, 397, y en Facebook, 454. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la columna Dinero.

Twitter

En el contexto mundial actual es urgente asegurar la independencia y soberanía energéticas nacionales. Hay que mirar lo que pasa en Europa y en específico España. Otros países, como Francia y Alemania, piensan ya en expropiar y nacionalizar la industria.

@Mexixitia_art / CDMX

Los recursos naturales de México no deben ser entregados a otros países; tenemos ser autosuficientes y evitar dependencia y abuso.

@LupitaZenteno4 / Cuernavaca

Hay 2 tipos de personas que no están a favor: los accionistas de las empresas con ventaja leonina y los odiadores del Presidente, que en su ceguera de odio no pueden ver el atraco de esas empresas. Por estrategia de seguridad nacional, soberanía, ecología y principios económicos, la reforma de AMLO debe pasar, y como en el Fobaproa, no se olvidará ni perdonará a quienes voten contra el pueblo.

@Kevinkickass / Anaheim (California)

¡Es imperativo que el Poder Legislativo acompañe el bienestar del pueblo de México aprobando esta reforma y otorgando, así, seguridad energética a las generaciones por venir!

@Ferconsciente / Querétaro