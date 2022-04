L

a Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. La medida fue propuesta por Estados Unidos en respuesta al descubrimiento de cientos de cadáveres en la localidad de Bucha, después de que las tropas rusas se retiraran de las ciudades cercanas a Kiev, y expresa una grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania , en particular por los informes de abusos y crímenes cometidos por tropas rusas. México se abstuvo en la votación, al considerar que la permanencia o ausencia de Moscú en dicho órgano no constituye un factor que la exima o que le imponga obligaciones bajo el derecho internacional , y que el multilateralismo debe fortalecerse a través de la inclusión y no de la exclusión .

Con esta resolución, respaldada por casi la mitad de los países miembros de la ONU, Washington y sus aliados avanzan en su propósito de convertir a Rusia en un Estado paria y excluirlo de todos los foros internacionales, pero nada se adelanta en lo que debería ser prioritario desde una perspectiva de derechos humanos: superar la niebla de la propaganda bélica y conducir una investigación imparcial para dilucidar lo realmente ocurrido en Bucha. En este sentido, es llamativo que sea Moscú, a través de su Ministerio de Defensa, el que pida la presencia de organizaciones internacionales de derechos humanos para investigar lo que denomina provocación cínica del gobierno ucranio, en tanto que los gobernantes y medios alineados con la Casa Blanca dan por buena la versión de Kiev sin reparar en sus inconsistencias, como el hecho de que las imágenes de los cuerpos se conocieran hasta tres días después de la salida de las fuerzas rusas de la región.