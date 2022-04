Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 8 de abril de 2022, p. 20

Nueva York., La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, entre ellas la de México. En respuesta, la Federación Rusa anunció su retiro de esa instancia.

Esta es la segunda suspensión de un país del consejo, después de Libia en 2011, y se decidió después de que el pasado sábado se divulgaron imágenes de decenas de cadáveres de civiles en Bucha, cuya ejecución el gobierno de Ucrania atribuyó a tropas rusas, que se habían retirado cuatro días antes.

La resolución expresa la profunda preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular ante las informaciones de violaciones y abusos de las garantías civiles primordiales , a veces sistemáticas , y violaciones a leyes internacionales humanitarias por parte de la Federación de Rusia .

Entre los que se opusieron figura China, que lo consideró una iniciativa precipitada que añade leña al fuego y un precedente peligroso , así como Irán, Kazajistán, Bolivia y Cuba. Venezuela llamó a votar en contra, pero ha perdido su derecho a sufragio debido a la acumulación de pagos pendientes. Bielorrusia y Siria también se decantaron contra Rusia.

Entre los países latinoamericanos que votaron a favor figuran Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y Uruguay.

Pese a las presiones de Rusia para que los países votaran en contra, varios estados africanos, como Sudáfrica y Senegal, optaron por abstenerse al considerar que la resolución prejuzga los resultados de la comisión de investigación creada en marzo por el Consejo de Derechos Humanos.

México, Brasil e India, actualmente los tres miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, también se abstuvieron.