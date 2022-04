El alcalde Leggs Castro señaló que no hay agua más cara que la que no se tiene . Agregó que para llevar el recurso a las colonias donde hay baja presión o no hay servicio de red hoy estamos pagando 120 viajes de agua de pipas con capacidad de 10 metros cúbicos a 100 pesos por metro cúbico más IVA (impuesto al valor agregado), por lo que yo prefiero el estrés financiero al estrés social .

También hay que tomar en cuenta la cartera vencida de mil 419 millones de pesos de los usuarios, que podría ser del doble por el líquido que se roban algunos desarrollos que reciben más de lo que pagan, por lo que todo eso se regularizará para sanear al Oomsapas y cumplir oportunamente con los pagos a la empresa operadora de la planta.

El tesorero de Los Cabos, Jonathan Vargas, mencionó que el ayuntamiento será aval solidario de la ampliación de la desalinizadora con los impuestos predial y sobre adquisición de bienes inmuebles, de tal forma que si el Oomsapas, por alguna razón, no tenga liquidez para pagar a la operadora en dos meses, se recurrirá a esos recursos.

Leggs Castro refirió que mientras se amplía la planta, las autoridades municipales trabajan en pozos para aumentar el caudal a las colonias de Cabo San Lucas, por lo que en un mes podrían recibir hasta 150 litros por segundo adicionales a los que se entregan ahora.

Asimismo, se negocia con los 36 desarrollos turísticos que cuentan con desalinizadoras que incorporen sus excedentes al acueducto que suministra el líquido a Cabo San Lucas.