Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 7 de abril de 2022, p. 35

¿Cuál es la mejor forma de resolver conflictos? , folleto publicado por el Poder Judicial del Estado de México, es un aporte a la cultura de la mediación: preserva el estado de derecho y publicita los Centros de mediación en el Estado de México.

Con acierto se establece que no siempre acudir con jueces es lo mejor para resolver un conflicto. En la separación de ciudadanos y gobierno, los juzgadores suelen ser culteranos, con lo cual aíslan a las partes de un juicio y terminan por entender poco de procedimientos y resoluciones. Si en el Estado de México se permite la mediación para muchos tipos de conflictos (civil, familiar, etc.) es porque la preparación de los mediadores lo permite. Y muchas veces, más que ganar el pleito, lo que queremos es ser escuchados y sentirnos atendidos. Una opción, a veces mejor que lo judicial, es mediar con el contrario, pero guiados bajo las herramientas del mediador, persona preparada para lograr que las partes en conflicto se pongan de acuerdo, no para resolver la controversia. Una intención de justicia consensada.