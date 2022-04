E

n esta ocasión, los resultados del tercer informe que entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en septiembre de 2014 no fueron un escándalo nacional. En esta ocasión, en San Lázaro, no se exigió una investigación más profunda sobre los hechos para castigar a los probables responsables de los delitos cometidos contra los normalistas, pero tampoco surgió el apabullante grito que muchos esperábamos: ¡ya cayó, ya cayó, la verdad histórica ya cayó! En esta ocasión, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no recibió en Palacio Nacional a los padres de los 43, pero tampoco portó una playera durante su acostumbrada conferencia de prensa mañanera . Sí, en esta ocasión, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) guardaron el más profundo silencio. Un silencio que duele, lastima, ofende.

¿Cómo entender que en el gobierno anterior, y lo que va de éste, se haya ocultado información sobre las actuaciones de las fuerzas armadas del país en un hecho por demás trágico y lamentable ocurrido en Guerrero? ¿Cómo comprender el deslinde en estos hechos, del actual secretario de Marina colocando en su lugar, desde el pulpito presidencial, la misma narrativa de siempre: son ideas de nuestros adversarios? ¿Cómo entender que el actual Presidente de la República no responsabilice a un ex presidente nacional si, como mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, tuvo que tener conocimiento sobre los hechos acontecidos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre y por los que probablemente tomó una serie de decisiones en torno a esos mismos actos? ¿Qué lógica hay en todo esto? ¿Qué explicación merecen los padres de familia, quienes, por más de siete años, han emprendido una lucha incansable por conocer el paradero de sus hijos? ¿Habría la mínima posibilidad de brindar un poco de respeto a la inteligencia humana?