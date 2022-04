Subrayó, además, que a México le importa mucho la ayuda humanitaria, a la vez que está en contra de las guerras. Adujo que en el conflicto en Ucrania falló, por parte de todos, la labor política para impedir la invasión, mientras la Organización de Naciones Unidas no hizo bien su trabajo .

En su conferencia de prensa matutina, el tabasqueño refirió que explicó a Trudeau que no podrá participar en el acto porque acudirá a las Islas Marías el sábado. Será representado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero grabará un mensaje en video.

La política, señaló, se inventó para evitar la guerra, y en esa guerra falló la política; no debió permitirse la guerra, se debió agotar la vía del diálogo. No se hizo un buen trabajo en lo político, pero nunca es tarde, más cuando está de por medio el sufrimiento de la gente .

López Obrador exhortó a buscar una respuesta mediante el diálogo y apoyar de manera humanitaria, pero no azuzar, porque es muy cómodo estar fijando postura o interviniendo desde lejos .

Al preguntarle sobre el congresista estadunidense Vicente González, quien pidió al gobierno de su país retirar las visas a los legisladores mexicanos que manifestaron respaldo a Rusia, calificó la petición de mal gusto y acto prehistórico .

“No veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional querer suspender las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania, como expresaron unos legisladores; ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos. Eso es regresar a la guerra fría, a las épocas de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo”. Si la medida propuesta por González se aplica, adelantó que su gobierno enviaría una nota diplomática de protesta.