Enseguida habló de las normales rurales y de la necesidad de fortalecerlas, pero reiteró que a estas alturas del sexenio no asumirá compromisos de acciones, como la eventual federalización de la educación, que podrían quedar inconclusas, de ahí que la alternativa es fijar prioridades. Añadió que el asunto del sistema de enseñanza ha enfrentado resistencias incluso al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para dar un lugar a los normalistas.

Sin embargo, admitió que en los tres años de su administración ha enfrentado obstáculos en relación con este tema, pero hay voluntad para llegar al fondo .

Reiteró su opinión en el sentido de que si él no hubiera ganado la elección de 2018, el expediente Ayotzinapa ya estaría cerrado; le habrían dado carpetazo , pero como la gente votó por una transformación, el episodio se aclarará.

Y no se está viendo de manera aislada; es conocer los móviles, conocer quiénes participaron, por qué mintieron dando a conocer una versión que no corresponde con lo sucedido. Lo más importante es saber dónde están los jóvenes, todo completo, y se está avanzando; vamos a tener una primera información pública con todos los elementos, no se va a ocultar nada , adelantó.