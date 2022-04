Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 7 de abril de 2022, p. 5

Morena se confrontó nuevamente con la oposición y desde el pleno del Senado defendió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, a quienes panistas y priístas acusaron de violar la legislación electoral y el estado de derecho, por su participación, el fin de semana, en un mítin, en el que se promovió la consulta de revocación de mandato.

El tema no estaba en la agenda del día, pero los opositores lo metieron a la fuerza y aprovecharon también para lanzarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que llevó al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, a exigir que quienes consideren que los funcionarios incurrieron en algún delito, que presenten las denuncias penales respectivas. Nosotros no somos Ministerio Público ni tampoco somos jueces. Si el PAN o cualquier otro grupo parlamentario desea presentar denuncia penal, está en su derecho, hágalo, pero no usen esta tribuna para denostar y llevar agua a su molino , advirtió.